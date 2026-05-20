Les Nuits Atypiques Les Colons Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne

Cadillac-sur-Garonne

Les Nuits Atypiques Les Colons

Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les Nuits Atypiques vous proposent une projection du film de Felipe Gálvez Haberle et Antonia Girardi (97 min, 2023, en espagnol et anglais sous titré en français) avec Mark Stanley, Camilo Arancibia, Benjamin Westfall, suivi d’une rencontre-débat avec Trayenko Gñen Lif Paillalef Painemal femme médecine Mapuche du Chili.

En collaboration avec le cinéma Lux, avec le soutien de la CdC Convergence Garonne. .

Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 36 49 07 contact@nuitsatypiques.org

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English : Les Nuits Atypiques Les Colons

L’événement Les Nuits Atypiques Les Colons Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-20 par La Gironde du Sud