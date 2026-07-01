Banquet médieval Château de Lanloup Lanloup

Informations pratiques

Lanloup

Banquet médieval

Château de Lanloup 1 Lieu-dit Kervad Lanloup Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Un repas commenté sur la vie au 13 ieme siècle au château de Lanloup avec son premier seigneur Rolland de Lanloup. Vous sera présenté entre les plats, le déroulement d’un banquet, ses plats, ses codes et sa durée !

Nous poursuivrons par une initiation à des danses médiévales pour une belle journée festive. Venez costumés si vous le souhaitez !

Au menu Pour vous accueillir un verre de vin hypocras au vin rouge, miel et épices // Entrée arboulastre en pasté (ancêtre de la guiche aux herbes) // Plat Ambroisine de Guerini sur tranchoir ( poulet aux fruit secs et épices sur une tranche de pain) OU Subtil brouet d’Angleterre aux amandes et aux épices, selon le ménager de Paris // Dessert Petites crèmes à la cardamome, galettes au miel et vin de roses. En boissons, vous sont proposées en plus du prix du repas eau à volonté, hypocras et boissons aromatisées au verre, et café à la fin pour le retour en 2026 ! L’équipe du château de Lanloup vous attend avec impatience pour vivre de nouveau un banquet médiéval en votre compagnie ! .

Château de Lanloup 1 Lieu-dit Kervad Lanloup 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 24 95 57 33

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English :

L’événement Banquet médieval Lanloup a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol