Banquet participatif : reconstitutions, immersion dans une histoire vivante, Bibliothèque Parment, Rouen

Banquet participatif : reconstitutions, immersion dans une histoire vivante Samedi 16 mai, 12h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Au cœur des fêtes Jeanne d’Arc, joignez-vous à une grande tablée en compagnie de Martin Bostal, historien et auteur de Reconstitutions, immersion dans une histoire vivante. Un repas participatif où chacun et chacune apporte une victuaille à partager.Cette rencontre invite à s’interroger sur la transmission des modes de vie d’antan à l’époque contemporaine, à travers une plongée dans l’univers des reconstituteurs.Une exposition de photographies de Barry est présentée du 21 avril au 16 mai à la bibliothèque Parment, en lien avec cette rencontre.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen

© Barry