Cannibales lecteurs, Bibliothèque Parment, Rouen
Cannibales lecteurs, Bibliothèque Parment, Rouen samedi 16 mai 2026.
Cannibales lecteurs Samedi 16 mai, 10h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00
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