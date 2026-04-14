Cannibales lecteurs, Bibliothèque Parment, Rouen

Cannibales lecteurs Samedi 16 mai, 10h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

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Samedi 25 avril : L’ailleurs en BD

Samedi 16 mai : Jeanne d’Arc, entre fiction et réalité

Samedi 20 juin : Le livre qui vous a donné envie de partir ailleurs

Découvrez la sélection littéraire du mois de mars en bas de cette page.

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/cannibales-lecteurs-0 »}]

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