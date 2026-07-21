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Baptême de plongée Rue du 8 Mai 1945 Châlus

vendredi 14 août 2026 · Rue du 8 Mai 1945 · Châlus

Baptême de plongée Rue du 8 Mai 1945 Châlus

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue du 8 Mai 1945
Adresse
Piscine municipale
Ville
87230 Châlus
Département
Haute-Vienne
Tarif

Châlus

Baptême de plongée

Rue du 8 Mai 1945 Piscine municipale Châlus Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Venez réaliser votre baptême de plongée à la piscine de Châlus.   .

Rue du 8 Mai 1945 Piscine municipale Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88 

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English : Baptême de plongée

L’événement Baptême de plongée Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin

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