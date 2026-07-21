AGENDA · Châlus
Baptême de plongée Rue du 8 Mai 1945 Châlus
vendredi 14 août 2026 · Rue du 8 Mai 1945 · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Baptême de plongée
Rue du 8 Mai 1945 Piscine municipale Châlus Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Venez réaliser votre baptême de plongée à la piscine de Châlus. .
Rue du 8 Mai 1945 Piscine municipale Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88
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English : Baptême de plongée
L’événement Baptême de plongée Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin