Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte Départ de la Voie Verte Châlus

Informations pratiques

Châlus

Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte

Départ de la Voie Verte Avenue François Robert Châlus Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Roulez jeunesse ! Roulez en toute sécurité et gagnez en aisance sur vos rollers. Une activité ludique et accessible à tous pour profiter d’un cadre bucolique et ombragée sur la Voie Verte. Prévoir une tenue adaptée, une gourde et un goûter si vous le souhaitez. Inscription obligatoire. A partir de 7 ans. .

Départ de la Voie Verte Avenue François Robert Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23

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English : Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte

L’événement Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus