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Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte Départ de la Voie Verte Châlus

mercredi 12 août 2026 · Départ de la Voie Verte · Châlus

Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte Départ de la Voie Verte Châlus

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Départ de la Voie Verte
Adresse
Avenue François Robert
Ville
87230 Châlus
Département
Haute-Vienne
Tarif
6 6 Tarif de base plein tarif

Châlus

Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte

Départ de la Voie Verte Avenue François Robert Châlus Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Roulez jeunesse ! Roulez en toute sécurité et gagnez en aisance sur vos rollers. Une activité ludique et accessible à tous pour profiter d’un cadre bucolique et ombragée sur la Voie Verte. Prévoir une tenue adaptée, une gourde et un goûter si vous le souhaitez. Inscription obligatoire. A partir de 7 ans.   .

Départ de la Voie Verte Avenue François Robert Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23 

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English : Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte

L’événement Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

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