Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte Départ de la Voie Verte Châlus
mercredi 12 août 2026 · Départ de la Voie Verte · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte
Départ de la Voie Verte Avenue François Robert Châlus Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Roulez jeunesse ! Roulez en toute sécurité et gagnez en aisance sur vos rollers. Une activité ludique et accessible à tous pour profiter d’un cadre bucolique et ombragée sur la Voie Verte. Prévoir une tenue adaptée, une gourde et un goûter si vous le souhaitez. Inscription obligatoire. A partir de 7 ans. .
Départ de la Voie Verte Avenue François Robert Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte
L’événement Roulez jeunesse Rollers sur la Voie Verte Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
À voir aussi à Châlus (Haute-Vienne)
- Baptême de plongée Rue du 8 Mai 1945 Châlus 14 août 2026