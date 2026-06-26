Baptême de plongée Piscine intercommunale La Châtaigneraie

La Châtaigneraie

Baptême de plongée

Piscine intercommunale 2 Impasse Bonséjour La Châtaigneraie Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

A la piscine intercommunale

Baptême de plongée

Le samedi 11 juillet 2026 de 9h30 à 12h à la piscine communale de la Châtaigneraie.

A partir de 10 ans. Le tarif est de 5€.

Pour plus d’information 02 51 69 61 43 .

Piscine intercommunale 2 Impasse Bonséjour La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43

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English :

At the intercommunal swimming pool

L’événement Baptême de plongée La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin