Baptême de plongée Piscine intercommunale La Châtaigneraie
Baptême de plongée Piscine intercommunale La Châtaigneraie dimanche 12 juillet 2026.
La Châtaigneraie
Baptême de plongée
Piscine intercommunale 2 Impasse Bonséjour La Châtaigneraie Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:30:00
fin : 2026-07-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12
A la piscine intercommunale
Baptême de plongée
Le samedi 11 juillet 2026 de 9h30 à 12h à la piscine communale de la Châtaigneraie.
A partir de 10 ans. Le tarif est de 5€.
Pour plus d’information 02 51 69 61 43 .
Piscine intercommunale 2 Impasse Bonséjour La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43
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English :
At the intercommunal swimming pool
L’événement Baptême de plongée La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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