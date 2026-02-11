Escape Game La machine à remonter le temps

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-22

Escape Game à la Vendéthèque

Auprès des grands inventeurs de l’histoire, résous les énigmes et répare des mécanismes pour relancer la machine avant qu’elle ne s’autodétruise.

Tout public, à partir de 8 ans.

Sur inscription .

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Escape Game at the Vendéthèque

L’événement Escape Game La machine à remonter le temps La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin