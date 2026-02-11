Escape Game La machine à remonter le temps La Châtaigneraie
Escape Game La machine à remonter le temps La Châtaigneraie samedi 11 juillet 2026.
Escape Game La machine à remonter le temps
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-22
Escape Game à la Vendéthèque
Auprès des grands inventeurs de l’histoire, résous les énigmes et répare des mécanismes pour relancer la machine avant qu’elle ne s’autodétruise.
Tout public, à partir de 8 ans.
Sur inscription .
5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Escape Game at the Vendéthèque
L’événement Escape Game La machine à remonter le temps La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin