La Châtaigneraie

Concert D’une ombre à l’autre

La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

L’associaton Concerts Humanitaires invite d’une ombre à l’autre chante Francis Cabrel

A la salle des Silènes, concert avec la participation de la chorale Cant’Orbrie sous la direction de Marion Dupré.

Entrée payante

Réservations HelloAsso ou 06 14 66 86 61

Concert humanitaire au profit de l’aide aux malades de Parkinson. .

La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 66 86 61

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English :

The Concerts Humanitaires association invites d’une ombre à l’autre to sing Francis Cabrel

L’événement Concert D’une ombre à l’autre La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin