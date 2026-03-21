Concert D’une ombre à l’autre La Châtaigneraie
Concert D’une ombre à l’autre La Châtaigneraie vendredi 19 juin 2026.
La Châtaigneraie
Concert D’une ombre à l’autre
La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
L’associaton Concerts Humanitaires invite d’une ombre à l’autre chante Francis Cabrel
A la salle des Silènes, concert avec la participation de la chorale Cant’Orbrie sous la direction de Marion Dupré.
Entrée payante
Réservations HelloAsso ou 06 14 66 86 61
Concert humanitaire au profit de l’aide aux malades de Parkinson. .
La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 66 86 61
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English :
The Concerts Humanitaires association invites d’une ombre à l’autre to sing Francis Cabrel
L’événement Concert D’une ombre à l’autre La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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