Informations pratiques

Orbigny

Baptêmes de parapente

Les Pallis Orbigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Profitez d’un vol en parapente biplace avec nos pilotes, formés et licenciés FFVL, en échange d’un don minimum de 40 €. Tous les bénéfices sont reversés à l’association Vaincre la mucoviscidose pour soutenir la recherche et les malades.

Nous vous proposons des vols en parapente biplace. Nos pilotes, formés et titulaires d’une licence FFVL, vous feront découvrir les paysages de la Touraine vus du ciel en échange d’un don minimum de 40 €. L’intégralité des bénéfices de cette action est reversée à l’association Vaincre la mucoviscidose afin de soutenir la recherche ainsi que les personnes atteintes de la maladie et leurs familles. .

Les Pallis Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 79 34 37 cvlt37@gmail.com

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English :

Enjoy a tandem paragliding flight with our FFVL-trained and licensed pilots in exchange for a minimum donation of 40 €. All proceeds will be donated to the Vaincre la mucoviscidose association to support research and patients.

L’événement Baptêmes de parapente Orbigny a été mis à jour le 2026-07-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire