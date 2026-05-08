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Randonnées Orbignoises Orbigny

Randonnées Orbignoises Orbigny

Randonnées Orbignoises Orbigny samedi 5 septembre 2026.

Adresse : 3 Le Pertuis

Ville : 37460 Orbigny

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Orbigny

Randonnées Orbignoises

3 Le Pertuis Orbigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:30:00
fin : 2026-09-05 22:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Vivez une soirée hors du commun ! À 19h30, embarquez pour une randonnée semi-nocturne pleine de charme, où la nature se dévoile sous une lumière douce et apaisante. Entre chemins paisibles et ambiance crépusculaire, laissez-vous porter par une expérience unique, idéale pour se ressourcer et
Vivez une soirée hors du commun !

À 19h30, embarquez pour une randonnée semi-nocturne pleine de charme, où la nature se dévoile sous une lumière douce et apaisante. Entre chemins paisibles et ambiance crépusculaire, laissez-vous porter par une expérience unique, idéale pour se ressourcer et partager un moment convivial.

À votre arrivée, prolongez le plaisir autour d’un délicieux repas, préparé pour récompenser vos efforts dans une atmosphère chaleureuse. ⚠️ Pensez à réserver pour en profiter pleinement !   .

3 Le Pertuis Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 12 11 91  jean-luc.turmeau@orange.fr

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English :

Experience an extraordinary evening! At 7:30 pm, embark on a charming semi-nightly hike, where nature is revealed in soft, soothing light. Between peaceful paths and a twilight atmosphere, let yourself be carried away by a unique experience, ideal for rejuvenation and relaxation

L’événement Randonnées Orbignoises Orbigny a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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