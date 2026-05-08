Randonnées Orbignoises Orbigny
Randonnées Orbignoises Orbigny samedi 5 septembre 2026.
Orbigny
Randonnées Orbignoises
3 Le Pertuis Orbigny Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:30:00
fin : 2026-09-05 22:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Vivez une soirée hors du commun ! À 19h30, embarquez pour une randonnée semi-nocturne pleine de charme, où la nature se dévoile sous une lumière douce et apaisante. Entre chemins paisibles et ambiance crépusculaire, laissez-vous porter par une expérience unique, idéale pour se ressourcer et
Vivez une soirée hors du commun !
À 19h30, embarquez pour une randonnée semi-nocturne pleine de charme, où la nature se dévoile sous une lumière douce et apaisante. Entre chemins paisibles et ambiance crépusculaire, laissez-vous porter par une expérience unique, idéale pour se ressourcer et partager un moment convivial.
À votre arrivée, prolongez le plaisir autour d’un délicieux repas, préparé pour récompenser vos efforts dans une atmosphère chaleureuse. ⚠️ Pensez à réserver pour en profiter pleinement ! .
3 Le Pertuis Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 12 11 91 jean-luc.turmeau@orange.fr
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English :
Experience an extraordinary evening! At 7:30 pm, embark on a charming semi-nightly hike, where nature is revealed in soft, soothing light. Between peaceful paths and a twilight atmosphere, let yourself be carried away by a unique experience, ideal for rejuvenation and relaxation
L’événement Randonnées Orbignoises Orbigny a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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