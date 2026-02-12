Baptêmes de plongée Piscine des Gayeulles Rennes

Baptêmes de plongée Piscine des Gayeulles Rennes Lundi 27 avril, 20h00

Tarif : 2€ ou gratuit pour les licenciés FFSU

Venez vous initier dans la piscine des Gayeulles !

Vous souhaitez découvrir la plongée mais vous n’avez jamais sauté le pas?

Le SIUAPS vous propose de vous initier à la **plongée en bouteille** en réalisant un baptême encadré par des **enseignants diplômés.**

**Lundi 27 avril**, de **20h à 22h.**

**Inscription obligatoire** sur le site [mon espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) à partir du lundi 16 février à 13h

**20 places disponibles.**

**Tarif : 2€, ou gratuit si licencié FFSU**

A vos palmes!

 https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php

Piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles Maurepas – Patton Rennes 35703 Ille-et-Vilaine


