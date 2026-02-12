Baptêmes de plongée Piscine des Gayeulles Rennes
Baptêmes de plongée Piscine des Gayeulles Rennes lundi 27 avril 2026.
Baptêmes de plongée Piscine des Gayeulles Rennes Lundi 27 avril, 20h00 Ille-et-Vilaine
Tarif : 2€ ou gratuit pour les licenciés FFSU
Venez vous initier dans la piscine des Gayeulles !
Vous souhaitez découvrir la plongée mais vous n’avez jamais sauté le pas?
Le SIUAPS vous propose de vous initier à la **plongée en bouteille** en réalisant un baptême encadré par des **enseignants diplômés.**
**Lundi 27 avril**, de **20h à 22h.**
**Inscription obligatoire** sur le site [mon espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) à partir du lundi 16 février à 13h
**20 places disponibles.**
**Tarif : 2€, ou gratuit si licencié FFSU**
A vos palmes!
Début : 2026-04-27T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-27T22:00:00.000+02:00
Piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles Maurepas – Patton Rennes 35703 Ille-et-Vilaine