Séance de prévention du mal de dos et stretching général salle de danse cosec Villejean Rennes
Séance de prévention du mal de dos et stretching général salle de danse cosec Villejean Rennes lundi 27 avril 2026.
Séance de prévention du mal de dos et stretching général salle de danse cosec Villejean Rennes Lundi 27 avril, 13h00 Gratuit
Pour prévenir le mal de dos ? Une seule solution ! Le mouvement ! Et de bonnes habitudes.
Ce cours mélange des exercices de mobilité, de renforcement et d’étirement du dos, ainsi qu’un stretching de tout le corps.
**Le lundi 27 avril de 13h à 14h en salle de danse du COSEC Villejean**
Les tapis sont fournis. **Prévoir une bouteille d’eau et une tenue souple**.
**Inscription obligatoire à partir du lundi 16 février à 13h** sur [votre espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-27T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-27T14:00:00.000+02:00
1
https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php
salle de danse cosec Villejean rue jean pierre gineste rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- DIDIER SUPER CABARET BOTANIQUE Rennes 7 avril 2026
- RENNES COMEDY CLUB COMEDIE DE RENNES Rennes 7 avril 2026
- Permanence du délégué du Défenseur des droits – Campus Centre Sciences Po Rennes Rennes 7 avril 2026
- Séminaire 50/50 : Ingénieures et Techniciennes : la face cachée des inégalités Centre Inria de l’Université de Rennes Rennes 7 avril 2026
- Tri-troc mobile, Place Jean Normand, devant le conservatoire Rennes 7 avril 2026