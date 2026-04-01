Séance de prévention du mal de dos et stretching général salle de danse cosec Villejean Rennes Lundi 27 avril, 13h00 Gratuit

Pour prévenir le mal de dos ? Une seule solution ! Le mouvement ! Et de bonnes habitudes.

Ce cours mélange des exercices de mobilité, de renforcement et d’étirement du dos, ainsi qu’un stretching de tout le corps.

**Le lundi 27 avril de 13h à 14h en salle de danse du COSEC Villejean**

Les tapis sont fournis. **Prévoir une bouteille d’eau et une tenue souple**.

**Inscription obligatoire à partir du lundi 16 février à 13h** sur [votre espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-27T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-27T14:00:00.000+02:00

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https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php

salle de danse cosec Villejean rue jean pierre gineste rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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