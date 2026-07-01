Baptêmes en attelage à l’Asinerie du Baudet du Poitou, Asinerie du Baudet du Poitou, Dampierre-sur-Boutonne

Informations pratiques

Baptêmes en attelage à l’Asinerie du Baudet du Poitou 19 et 20 septembre Asinerie du Baudet du Poitou Charente-Maritime

Tarif préférentiel : 3€/personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Un rendez-vous à ne pas manquer !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’attelage lors de baptêmes proposés de 11h à 12h, puis de 15h à 16h30.

Tarif : 3 euros par personne.

Une belle occasion de découvrir l’attelage au rythme du pas du cheval de trait poitevin, qui a marqué l’histoire de la région.

Asinerie du Baudet du Poitou Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre-sur-Boutonne Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 24 68 94 http://www.asineriedubaudet.fr https://www.facebook.com/Asinerie Situé en bordure de forêt à deux pas de Dampierre-sur-Boutonne, l’Asinerie du Baudet du Poitou est une ferme typiquement saintongeaise, dans laquelle se côtoient baudets du Poitou, chevaux de trait poitevins et mules poitevines. Véritable centre de sauvegarde des races mulassières en voie de disparition, le site vous fait découvrir de façon ludique et pédagogique leur histoire.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

©Asinerie du Baudet du Poitou DEPT 17