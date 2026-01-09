Journées Européennes du Patrimoine La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne

Journées Européennes du Patrimoine

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

L’Asinerie vous ouvre ses portes tout au long du week-end pour ces journées Européennes du Patrimoine.

Au programme Visites libres et guidées, exposition rétrospective de l’Asinerie. (GRATUIT)

Possibilités de baptêmes en attelage. Payant 2.50€/p.

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr

English :

The Asinerie opens its doors all weekend long for the European Heritage Days.

On the program: Self-guided and guided tours, retrospective exhibition of the Asinerie (FREE)

Horse-drawn carriage rides available. Charge: 2.50?/p.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime