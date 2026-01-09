Journées Européennes du Patrimoine La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne
Journées Européennes du Patrimoine La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’Asinerie vous ouvre ses portes tout au long du week-end pour ces journées Européennes du Patrimoine.
Au programme Visites libres et guidées, exposition rétrospective de l’Asinerie. (GRATUIT)
Possibilités de baptêmes en attelage. Payant 2.50€/p.
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr
English :
The Asinerie opens its doors all weekend long for the European Heritage Days.
On the program: Self-guided and guided tours, retrospective exhibition of the Asinerie (FREE)
Horse-drawn carriage rides available. Charge: 2.50?/p.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime