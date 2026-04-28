Dampierre-sur-Boutonne

Journée Enfants

3 Place du Château Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Journée des enfants

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3 Place du Château Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 41 53 80

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English :

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L’événement Journée Enfants Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge