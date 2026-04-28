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Journée Enfants Dampierre-sur-Boutonne

Journée Enfants Dampierre-sur-Boutonne samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 3 Place du Château

Ville : 17470 Dampierre-sur-Boutonne

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Dampierre-sur-Boutonne

Journée Enfants

3 Place du Château Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Journée des enfants
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3 Place du Château Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 41 53 80 

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English :

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L’événement Journée Enfants Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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