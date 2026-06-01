Dampierre-sur-Boutonne

Invitation à l’espace des créateurs

9 rue de la poste Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

✨ L’Espace des Créateurs vous ouvre ses portes ! ✨



À l’occasion de l’ouverture de notre boutique estivale, nous avons le plaisir de vous inviter à un moment de rencontre et de découverte

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9 rue de la poste Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 76 54 56 lespacedescreateurs17@gmail.com

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L’événement Invitation à l’espace des créateurs Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge