Invitation à l’espace des créateurs Dampierre-sur-Boutonne
Invitation à l’espace des créateurs Dampierre-sur-Boutonne mardi 30 juin 2026.
Dampierre-sur-Boutonne
Invitation à l’espace des créateurs
9 rue de la poste Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
✨ L’Espace des Créateurs vous ouvre ses portes ! ✨
À l’occasion de l’ouverture de notre boutique estivale, nous avons le plaisir de vous inviter à un moment de rencontre et de découverte
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9 rue de la poste Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 76 54 56 lespacedescreateurs17@gmail.com
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L’événement Invitation à l’espace des créateurs Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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