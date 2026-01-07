La Nocturne La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne
La Nocturne La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne jeudi 16 juillet 2026.
La Nocturne
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16
1 heure de spectacle, un une visite originale pour découvrir l’Asinerie différemment.
.
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1 hour show, an original visit to discover the Asinerie in a different way.
L’événement La Nocturne Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime