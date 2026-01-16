Les Stars de la Nuit La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne
Les Stars de la Nuit La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne vendredi 14 août 2026.
Les Stars de la Nuit
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
une seule animation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Une nuit pour découvrir les chauves souris et observer les étoiles.
.
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A night to discover bats and stargaze.
L’événement Les Stars de la Nuit Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime