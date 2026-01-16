Les Stars de la Nuit La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne

Les Stars de la Nuit

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

une seule animation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Une nuit pour découvrir les chauves souris et observer les étoiles.

.

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A night to discover bats and stargaze.

L’événement Les Stars de la Nuit Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime