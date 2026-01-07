Fête de l’Âne La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne

Fête de l’Âne

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

2026-07-26

Journée à destination de tous autour de notre ami l’Âne Animations, spectacle équestre, initiations , jeux, concours, balades à dos d’âne…

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr

English :

A day dedicated to our friend the donkey: entertainment, horse shows, initiations, games, competitions, donkey rides?

