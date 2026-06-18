Nocturnes en Vals de Saintonge Dampierre-sur-Boutonne
Nocturnes en Vals de Saintonge Dampierre-sur-Boutonne vendredi 24 juillet 2026.
Dampierre-sur-Boutonne
Nocturnes en Vals de Saintonge
Asinerie du baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Les Nocturnes en Vals de Saintonge transforment chaque vendredi de l’été en une expérience sensorielle unique, mêlant patrimoine, musique et convivialité.
.
Asinerie du baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 24 77 info@valsdesaintonge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Nocturnes en Vals de Saintonge Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Dampierre-sur-Boutonne (Charente-Maritime)
- Soirée à thème La petite épicerie Dampierre-sur-Boutonne 27 juin 2026
- Journée Enfants Dampierre-sur-Boutonne 4 juillet 2026
- La Nocturne La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne 16 juillet 2026
- Fête de l’Âne La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne 26 juillet 2026
- Les Stars de la Nuit La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne 15 août 2026