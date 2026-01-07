Concours National Mulassier La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne

Concours National Mulassier

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Venez admirer les plus beaux Baudets du Poitou, chevaux de Trait Poitevin et mules poitevines lors des présentations de modèles et allures et des différentes épreuves d’utilisation. En partenariat avec l’Association des Races Mulassières du Poitou.

.

La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and admire the most beautiful Baudets du Poitou, Trait Poitevin horses and Poitevin mules during the presentations of models and paces and the different use tests. In partnership with the Association des Races Mulassières du Poitou.

L’événement Concours National Mulassier Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime