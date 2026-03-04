Bar à expériences : la science a du goût !, Musée Claude Bernard, Saint-Julien

Bar à expériences : la science a du goût ! Samedi 23 mai, 17h00 Musée Claude Bernard Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Qu’est-ce que le goût ? Quels sont les mécanismes en jeu quand nous mangeons ? A travers plusieurs petites expériences gustatives, découvrez les mécanismes du goût. Les plus téméraires pourront tenter des dégustations à l’aveugle…

Musée Claude Bernard 414 route du musée, 69640 Saint-Julien Saint-Julien 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 67 51 44 https://www.agglo-villefranche.fr/musee-claude-bernard.html https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-Claude-Bernard-1588315998083160/;https://www.instagram.com/museeclaudebernard/ Le musée Claude Bernard retrace la vie de l’éminent scientifique du XIXème siècle né à St Julien. Fondateur de la médecine expérimentale, cet homme a non seulement marqué le monde de la science et de la médecine, mais il a aussi eu une vie incroyablement riche : chercheur, philosophe, académicien, sénateur, vigneron… Quel parcours impressionnant ! Parkings

Nuit européenne des musées

©Musée Claude Bernard