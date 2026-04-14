Conserverie La Belle-Iloise, Conserverie La Belle-Iloise, Saint-Julien

Conserverie La Belle-Iloise 5 et 6 juin Conserverie La Belle-Iloise Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Venez découvrir le savoir-faire unique de la fabrication de conserves gastronomiques de poissons dans les ateliers de la belle-iloise.

https://www.labelleiloise.fr/fr/information/notre-espace-visite-3

Conserverie La Belle-Iloise ZA Plein-Ouest 56170 Quiberon Saint-Julien 56170 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://www.labelleiloise.fr/fr/information/notre-espace-visite-3 »}]

Un savoir-faire français.

DR