Conserverie La Belle-Iloise, Conserverie La Belle-Iloise, Saint-Julien
Conserverie La Belle-Iloise, Conserverie La Belle-Iloise, Saint-Julien vendredi 5 juin 2026.
Conserverie La Belle-Iloise 5 et 6 juin Conserverie La Belle-Iloise Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Venez découvrir le savoir-faire unique de la fabrication de conserves gastronomiques de poissons dans les ateliers de la belle-iloise.
https://www.labelleiloise.fr/fr/information/notre-espace-visite-3
Conserverie La Belle-Iloise ZA Plein-Ouest 56170 Quiberon Saint-Julien 56170 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://www.labelleiloise.fr/fr/information/notre-espace-visite-3 »}]
Un savoir-faire français.
DR
À voir aussi à Saint-Julien (Morbihan)
- RANDONNÉE SAINT-JULIEN LES CASCADES DE MAUROUL Saint-Julien Hérault 1 mai 2026
- RANDONNEE DES TERRASSES DE L’ESPINOUSE Saint-Julien Hérault 1 mai 2026
- SAINT-JULIEN OLARGUES LE VIEUX Saint-Julien Hérault 1 mai 2026
- Bar à expériences : la science a du goût !, Musée Claude Bernard, Saint-Julien 23 mai 2026
- Visite de la maison natale de Claude Bernard, Musée Claude Bernard, Saint-Julien 23 mai 2026