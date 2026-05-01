Saint-Julien

FÊTE AU PRIEURÉ DE SAINT-JULIEN

Prieuré de Saint-Julien Saint-Julien Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Brocante et artisanat dès le matin. L’après-midi, scène ouverte aux talents locaux musique, chant et danse au frais du Prieuré.

L’Esprit de la Fête

L’objectif de cette édition 2026 est de mettre en lumière les talents cachés de notre commune. Que vous soyez musicien, chanteur, écrivain, danseur ou artisan passionné, ce lieu magique vous appartient le temps d’une journée. Ne créez plus dans l’intimité, venez partager votre passion !

Au Programme

Matinée Brocante & Artisanat d’Art

Dès l’ouverture Grand déballage de brocante dans les abords du Prieuré.

Exposition Présentation d’objets merveilleux et créations artisanales locales.

Après-midi Scène Ouverte Talents d’Ici

Description Dans le cadre exceptionnel et la fraîcheur acoustique du Prieuré, une scène ouverte accueille vos performances.

Disciplines attendues Musique, chant, lecture, danse, etc.

L’atout Un cadre historique unique pour sublimer votre voix ou votre instrument. .

Prieuré de Saint-Julien Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie +33 6 18 01 96 30

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English : FÊTE AU PRIEURÉ DE SAINT-JULIEN

Flea market and crafts in the morning. In the afternoon, an open stage for local talent: music, song and dance at the Prieuré.

L’événement FÊTE AU PRIEURÉ DE SAINT-JULIEN Saint-Julien a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC