FÊTE AU PRIEURÉ DE SAINT-JULIEN Saint-Julien
FÊTE AU PRIEURÉ DE SAINT-JULIEN Saint-Julien lundi 25 mai 2026.
Saint-Julien
FÊTE AU PRIEURÉ DE SAINT-JULIEN
Prieuré de Saint-Julien Saint-Julien Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Brocante et artisanat dès le matin. L’après-midi, scène ouverte aux talents locaux musique, chant et danse au frais du Prieuré.
L’Esprit de la Fête
L’objectif de cette édition 2026 est de mettre en lumière les talents cachés de notre commune. Que vous soyez musicien, chanteur, écrivain, danseur ou artisan passionné, ce lieu magique vous appartient le temps d’une journée. Ne créez plus dans l’intimité, venez partager votre passion !
Au Programme
Matinée Brocante & Artisanat d’Art
Dès l’ouverture Grand déballage de brocante dans les abords du Prieuré.
Exposition Présentation d’objets merveilleux et créations artisanales locales.
Après-midi Scène Ouverte Talents d’Ici
Description Dans le cadre exceptionnel et la fraîcheur acoustique du Prieuré, une scène ouverte accueille vos performances.
Disciplines attendues Musique, chant, lecture, danse, etc.
L’atout Un cadre historique unique pour sublimer votre voix ou votre instrument. .
Prieuré de Saint-Julien Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie +33 6 18 01 96 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FÊTE AU PRIEURÉ DE SAINT-JULIEN
Flea market and crafts in the morning. In the afternoon, an open stage for local talent: music, song and dance at the Prieuré.
L’événement FÊTE AU PRIEURÉ DE SAINT-JULIEN Saint-Julien a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
À voir aussi à Saint-Julien (Hérault)
- Bar à expériences : la science a du goût !, Musée Claude Bernard, Saint-Julien 23 mai 2026
- Visite de la maison natale de Claude Bernard, Musée Claude Bernard, Saint-Julien 23 mai 2026
- Trail des Kaos Saint-Julien 30 mai 2026
- Conserverie La Belle-Iloise, Conserverie La Belle-Iloise, Saint-Julien 5 juin 2026
- Visite d’un joli petit jardin de village où vivaces et rosiers font du charme à l’anglaise, Le jardin de la Ninette, Saint-Julien 6 juin 2026