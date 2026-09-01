Bar des sciences Prendre soin de ceux qui soignent Hôtel Bristol Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Bar des sciences Prendre soin de ceux qui soignent

Hôtel Bristol 2 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

La souffrance des soignants est aujourd’hui un enjeu majeur du système de santé et soulève des questions éthiques. Les conditions de travail difficiles peuvent créer un décalage entre les valeurs des professionnels et la réalité de leur exercice. Cette situation peut entraîner un épuisement professionnel, une perte de sens et une fragilisation de la relation avec les patients.

Elle pose donc la question essentielle de savoir qui prend soin de ceux qui soignent et comment mieux les accompagner.

Marie-Elisabeth Maugan et Aurore Maltis proposeront une réflexion croisée autour des enjeux de la souffrance des soignants et les conditions nécessaires pour exercer un soin en accord avec leurs valeurs. .

Hôtel Bristol 2 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bar des sciences Prendre soin de ceux qui soignent

L’événement Bar des sciences Prendre soin de ceux qui soignent Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD