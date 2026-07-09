Rencontre-métier une boîte à musique chargée d’histoire Rue du Château Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Rencontre-métier une boîte à musique chargée d’histoire

Rue du Château Musée du château des ducs de Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Plongez dans l’histoire musicale et découvrez une exceptionnelle boîte à musique datant de la Deuxième République (1848-1851). À travers l’écoute de La Marseillaise et d’autres hymnes républicains, revivez l’ambiance des salons du XIXᵉ siècle.

Cette rencontre sera animée par Hélène Grimaud, responsable des collections, et Ruben Monnin, ancien directeur commercial de l’usine L’Epée, qui partageront leur expertise et les secrets de ce remarquable objet patrimonial. .

Rue du Château Musée du château des ducs de Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre-métier une boîte à musique chargée d’histoire

L’événement Rencontre-métier une boîte à musique chargée d’histoire Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD