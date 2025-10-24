Bar éphémère et jeux de société

1 place de la Mairie Durningen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24 23:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Soirée organisée par le Foyer Rural avec petite restauration et pour prolonger la soirée, jeux de société ! 0 .

1 place de la Mairie Durningen 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 92 16 68 foyerrural.durningen@laposte.net

L’événement Bar éphémère et jeux de société Durningen a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg