Bar éphémère et jeux de société Durningen

1 place de la Mairie Durningen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-01-24 18:30:00
fin : 2026-01-24 23:00:00

2026-01-24

Soirée organisée par le Foyer Rural avec petite restauration et pour prolonger la soirée, jeux de société ! 0  .

1 place de la Mairie Durningen 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 92 16 68  foyerrural.durningen@laposte.net

