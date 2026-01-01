Don du sang Durningen
Don du sang Durningen vendredi 23 janvier 2026.
Don du sang
place de la Mairie Durningen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-23 16:30:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et suivie d’une collation offerte à chaque donneur et servie par l’Amicale. 0 .
place de la Mairie Durningen 67270 Bas-Rhin Grand Est mairie@durningen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Don du sang Durningen a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg