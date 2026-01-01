Don du sang

place de la Mairie Durningen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 16:30:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et suivie d’une collation offerte à chaque donneur et servie par l’Amicale. 0 .

place de la Mairie Durningen 67270 Bas-Rhin Grand Est mairie@durningen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Don du sang Durningen a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg