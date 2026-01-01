Don du sang Durningen

Don du sang Durningen vendredi 23 janvier 2026.

place de la Mairie Durningen Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-23 16:30:00
fin : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et suivie d’une collation offerte à chaque donneur et servie par l’Amicale. 0  .

place de la Mairie Durningen 67270 Bas-Rhin Grand Est   mairie@durningen.fr

