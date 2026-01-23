Ferme Saint Ulrich du réveil des vaches au petit-déjeuner Durningen
Ferme Saint Ulrich du réveil des vaches au petit-déjeuner Durningen jeudi 23 juillet 2026.
Durningen
Ferme Saint Ulrich du réveil des vaches au petit-déjeuner
rue Saint-Ulrich Durningen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 06:30:00
fin : 2026-07-23 09:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Initiation de quelques heures au métier d’agriculteur à la Ferme Saint Ulrich à Durningen.
Donner le biberon aux veaux, préparer la nourriture et la distribuer aux vaches … tant d’activités qui vous sont proposées pour vous initier au métier d’agriculteur le temps de quelques heures. A la fin de l’atelier, vous êtes récompensés par un bon petit-déjeuner à la ferme !
Rendez-vous à la ferme entre Durningen et Avenheim. .
rue Saint-Ulrich Durningen 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92 contact@lebeaujardin.alsace
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English :
A few hours’ introduction to farming at the Saint Ulrich farm in Durningen.
L’événement Ferme Saint Ulrich du réveil des vaches au petit-déjeuner Durningen a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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