Ligné

Bar éphémère Le Twirling Lignéen

Place de la Perretterie Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le club du Twirling Lignéen donne rendez-vous aux habitants et visiteurs de Ligné pour une soirée conviviale à l’occasion de son bar éphémère, organisé le vendredi 10 juillet.

Vous pourrez ainsi vous retrouver en toute convivialité pour boire un verre et vous restaurer selon les propositions des associations.

Au programme boissons fraîches, saucissons, planches apéro (végétariennes possibles) et bonne humeur, avec l’envie de faire découvrir la vie du club de twirling et de soutenir ses projets pour la saison à venir. .

Place de la Perretterie Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 00 08 mairie@ligne.fr

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English :

The Lign%E9en Twirling Club invites residents and visitors to Lign%E9 to join them for a fun evening at its pop-up bar, which will be held on Friday, July 10.

L’événement Bar éphémère Le Twirling Lignéen Ligné a été mis à jour le 2026-06-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis