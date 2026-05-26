Bar éphémére Neuillé-le-Lierre
Bar éphémére Neuillé-le-Lierre samedi 6 juin 2026.
Neuillé-le-Lierre
Bar éphémére
2 Rue de la République Neuillé-le-Lierre Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Bar éphémère, le 6 juin 2026 dans le jardin de la mairie de Neuillé-Le-Lierre.
Profitez de la 4ème édition du bar éphémère de Neuillé-Le-Lierre, le 6 juin 2026.
Une soirée chaleureuse et festive autour d’un verre, de délicieuses frites, crêpes gourmandes et planches apéro à partager entre amis !
Pour éviter trop d’attente lié aux paiements, un système de ticketterie, les fameux Piou-piou , sera en place.
À 20h30, laissez-vous emporter par le concert gratuit du groupe Movimento ! Un quatuor qui marie avec brio mélodies envoûtantes et rythmes chaloupés, mettant à l’honneur des artistes français et sud-américains de renom.
Buvette et restauration locale sur place. .
2 Rue de la République Neuillé-le-Lierre 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire assolapouleaupot@gmail.com
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English : Pop-up bar
Pop-up bar, 6 June 2026 in the garden of Neuillé-Le-Lierre Town Hall.
L’événement Bar éphémére Neuillé-le-Lierre a été mis à jour le 2026-05-26 par OFFICE AMBOISE