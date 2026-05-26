Neuillé-le-Lierre

Bar éphémére

2 Rue de la République Neuillé-le-Lierre Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Bar éphémère, le 6 juin 2026 dans le jardin de la mairie de Neuillé-Le-Lierre.

Profitez de la 4ème édition du bar éphémère de Neuillé-Le-Lierre, le 6 juin 2026.

Une soirée chaleureuse et festive autour d’un verre, de délicieuses frites, crêpes gourmandes et planches apéro à partager entre amis !

Pour éviter trop d’attente lié aux paiements, un système de ticketterie, les fameux Piou-piou , sera en place.

À 20h30, laissez-vous emporter par le concert gratuit du groupe Movimento ! Un quatuor qui marie avec brio mélodies envoûtantes et rythmes chaloupés, mettant à l’honneur des artistes français et sud-américains de renom.

Buvette et restauration locale sur place. .

2 Rue de la République Neuillé-le-Lierre 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire assolapouleaupot@gmail.com

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English : Pop-up bar

Pop-up bar, 6 June 2026 in the garden of Neuillé-Le-Lierre Town Hall.

L’événement Bar éphémére Neuillé-le-Lierre a été mis à jour le 2026-05-26 par OFFICE AMBOISE