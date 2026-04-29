Neuillé-le-Lierre

Visite nocturne de Neuillé-le-Lierre

Rue de la République Neuillé-le-Lierre Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

NEUILLÉ-LE-LIERRE

L’église abrite une émouvante Vierge à l’Enfant du XVe siècle. Flânez à la rencontre des maisons ouvrières au décor de brique où logeaient les ouvriers de la tuilerie-briqueterie qui s’élevait jadis au centre du bourg. Vous croiserez aussi de belles maisons bourgeoises, dont la maison Bellevue. Construite en 1870 pour un courtier en vin, elle affichait le prestige de son propriétaire…

Durée 1h30 environ

RDV devant l’église

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RÉSERVATION CONSEILÉE 8 .

Rue de la République Neuillé-le-Lierre 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite nocturne de Neuillé-le-Lierre Neuillé-le-Lierre a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37