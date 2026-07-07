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AGENDA · Le Tréport

Bar live Esplanade Louis Aragon Le Tréport

vendredi 14 août 2026 · Esplanade Louis Aragon · Le Tréport

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Esplanade Louis Aragon
Adresse
Casino JOA du Tréport
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Bar live

Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert en live au bar. Gratuit.   .

Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 35 45  contact-letreport@joa.fr

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English : Bar live

L’événement Bar live Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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