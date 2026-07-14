BARBARA (PAR BARBARA), MARIE-SOPHIE FERDANE / EMMANUEL NOBLET Théâtre National de Bretagne Rennes
mercredi 6 janvier 2027 · Théâtre National de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
BARBARA (PAR BARBARA), MARIE-SOPHIE FERDANE / EMMANUEL NOBLET Théâtre National de Bretagne Rennes 6 – 16 janvier 2027 Ille-et-Vilaine
Avec un texte composé des mots mêmes de Barbara et une composition musicale qui en rêve l’héritage, « Barbara (par Barbara) » dessine un portrait sensible et vivant de la chanteuse.
Avec un texte composé des mots mêmes de Barbara et une composition musicale qui en rêve l’héritage, « Barbara (par Barbara) » dessine un portrait sensible et vivant de la chanteuse.
C’est dans un décor lumineux évoquant un studio de radio que la comédienne Marie-Sophie Ferdane donne à entendre la parole de Barbara. Non pas sous la forme d’un récit biographique mais sous celle – fragmentée, précise, impressionniste – de confessions et propos extraits d’entretiens et lettres où la Dame en noir se révèle telle qu’en elle-même : libre, iconoclaste, joyeuse et passionnée.
À ses mots vivifiants répondent les fragments musicaux imaginés par le compositeur Olivier Marguerit dans un délicat travail de réinvention.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-06T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-01-16T21:15:00.000+01:00
1
https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4240
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Repair café Square Germain Gautier Rennes 14 juillet 2026
- Repair café, Square Germain Gautier, Rennes 14 juillet 2026
- Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes Place de la Mairie (Rennes) Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes, Place de la Mairie, Rennes 14 juillet 2026