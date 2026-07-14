Informations pratiques

BARBARA (PAR BARBARA), MARIE-SOPHIE FERDANE / EMMANUEL NOBLET Théâtre National de Bretagne Rennes 6 – 16 janvier 2027 Ille-et-Vilaine

Avec un texte composé des mots mêmes de Barbara et une composition musicale qui en rêve l’héritage, « Barbara (par Barbara) » dessine un portrait sensible et vivant de la chanteuse.

Avec un texte composé des mots mêmes de Barbara et une composition musicale qui en rêve l’héritage, « Barbara (par Barbara) » dessine un portrait sensible et vivant de la chanteuse.

C’est dans un décor lumineux évoquant un studio de radio que la comédienne Marie-Sophie Ferdane donne à entendre la parole de Barbara. Non pas sous la forme d’un récit biographique mais sous celle – fragmentée, précise, impressionniste – de confessions et propos extraits d’entretiens et lettres où la Dame en noir se révèle telle qu’en elle-même : libre, iconoclaste, joyeuse et passionnée.

À ses mots vivifiants répondent les fragments musicaux imaginés par le compositeur Olivier Marguerit dans un délicat travail de réinvention.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-01-16T21:15:00.000+01:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4240

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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