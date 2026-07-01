Barbecue Géant à la Petite Ferme du Paradis Vellemoz
samedi 25 juillet 2026 · Vellemoz
Informations pratiques
Vellemoz
Barbecue Géant à la Petite Ferme du Paradis
Vellemoz Haute-Saône
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La « Petite Ferme du Paradis » à Vellemoz organise un barbecue géant le samedi 25 juillet à partir de 18h. Visitez cette charmante ferme pédagogique installée en bordure de rivière, qui accueille des animaux d’ici et d’ailleurs. Profitez du parc, d’un concert live et d’un repas. Tarifs hors boisson 25€ adultes Enfants moins de 10 ans 10€ Gratuit moins de 3 ans. Inscription avant le 20 juillet au 06 32 65 04 06. .
Vellemoz 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 65 04 06
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English : Barbecue Géant à la Petite Ferme du Paradis
L’événement Barbecue Géant à la Petite Ferme du Paradis Vellemoz a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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