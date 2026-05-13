Bien-être et vacances à Vellemoz Vellemoz
Bien-être et vacances à Vellemoz Vellemoz samedi 25 juillet 2026.
Vellemoz
Bien-être et vacances à Vellemoz
salle des fêtes Vellemoz Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’association Vellemoz’art propose une journée dédiée au bien-être et à la préparation aux vacances. Rendez-vous donc à la salle des fêtes du village de 10h à 21h. Rencontre avec des énergéticiens, des artisans, espace détente….et pour les enfants atelier maquillage artistique, défilé lanternes magiques. .
salle des fêtes Vellemoz 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté vellemozart@gmail.com
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English : Bien-être et vacances à Vellemoz
L’événement Bien-être et vacances à Vellemoz Vellemoz a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY