Vellemoz

Bien-être et vacances à Vellemoz

salle des fêtes Vellemoz Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’association Vellemoz’art propose une journée dédiée au bien-être et à la préparation aux vacances. Rendez-vous donc à la salle des fêtes du village de 10h à 21h. Rencontre avec des énergéticiens, des artisans, espace détente….et pour les enfants atelier maquillage artistique, défilé lanternes magiques. .

salle des fêtes Vellemoz 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté vellemozart@gmail.com

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English : Bien-être et vacances à Vellemoz

L’événement Bien-être et vacances à Vellemoz Vellemoz a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY