Vide-greniers à Vellemoz Vellemoz
dimanche 13 septembre 2026 · Vellemoz
Informations pratiques
Vellemoz
Vide-greniers à Vellemoz
Vellemoz Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’association Le Nouvel Elan vous invite participer à son vide-greniers à Vellemoz le dimanche 13 septembre de 8h à 17h. Réservation obligatoire si vous souhaitez un emplacement au 06.42.34.06.98 (2€ le mètre linéaire). Buvette et restauration sur place. .
Vellemoz 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 34 06 98
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English : Vide-greniers à Vellemoz
L’événement Vide-greniers à Vellemoz Vellemoz a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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