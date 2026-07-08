Informations pratiques

Vellemoz

Vide-greniers à Vellemoz

Vellemoz Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’association Le Nouvel Elan vous invite participer à son vide-greniers à Vellemoz le dimanche 13 septembre de 8h à 17h. Réservation obligatoire si vous souhaitez un emplacement au 06.42.34.06.98 (2€ le mètre linéaire). Buvette et restauration sur place. .

Vellemoz 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 34 06 98

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English : Vide-greniers à Vellemoz

L’événement Vide-greniers à Vellemoz Vellemoz a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY