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AGENDA · Athis-Val-de-Rouvre

Barbecue Partagé des Tourailles, Parking de la Mairie, Athis-Val-de-Rouvre

dimanche 30 août 2026 · Parking de la Mairie · Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Parking de la Mairie
Adresse
Avenue de la basilique, les tourailles
Ville
61100 Athis-Val-de-Rouvre
Département
Orne
Tarif
Entrée libre

Barbecue Partagé des Tourailles Dimanche 30 août, 12h00 Parking de la Mairie Orne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T12:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T12:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00

Parking de la Mairie Avenue de la basilique, les tourailles Athis-Val-de-Rouvre 61100 Les Tourailles Orne Normandie
– ouvert à tous – Venez partager un repas convivial et festif entre voisins et amis des Tourailles et des environs Sur place : buvette et mise à disposition d’un grand barbecue pour cuire ses aliments

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