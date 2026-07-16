AGENDA · Athis-Val-de-Rouvre
Barbecue Partagé des Tourailles, Parking de la Mairie, Athis-Val-de-Rouvre
dimanche 30 août 2026 · Parking de la Mairie · Athis-Val-de-Rouvre
Informations pratiques
Barbecue Partagé des Tourailles Dimanche 30 août, 12h00 Parking de la Mairie Orne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T12:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T12:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00
Parking de la Mairie Avenue de la basilique, les tourailles Athis-Val-de-Rouvre 61100 Les Tourailles Orne Normandie
– ouvert à tous – Venez partager un repas convivial et festif entre voisins et amis des Tourailles et des environs Sur place : buvette et mise à disposition d’un grand barbecue pour cuire ses aliments
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