Sortie- Que de vie dans la rivière ! SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Sortie- Que de vie dans la rivière !

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

2026-07-21

Munis d’épuisettes, collectez les petites bêtes qui peuplent les eaux courantes de la Rouvre. Mais elles ne sont pas seules et côtoient d’autre animaux plus imposants (oiseaux, mammifères, poissons). Dès 6 ans. .

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

