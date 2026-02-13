Sortie Un trésor dans la Rouvre SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre
Sortie Un trésor dans la Rouvre SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre vendredi 17 juillet 2026.
Sortie Un trésor dans la Rouvre
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière Athis-Val de Rouvre Orne
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
La Rouvre abrite une biodiversité remarquable larves, poissons et autres espèces connues, mais aussi des hôtes plus emblématiques comme la Loutre d’Europe et… la Mulette perlière !
Lors d’un temps de pêche puis en salle, partez à la découverte de ces richesses.
Dès 6 ans. .
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
English : Sortie Un trésor dans la Rouvre
