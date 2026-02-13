Sortie Un trésor dans la Rouvre SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Sortie Un trésor dans la Rouvre

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

2026-07-17

La Rouvre abrite une biodiversité remarquable larves, poissons et autres espèces connues, mais aussi des hôtes plus emblématiques comme la Loutre d’Europe et… la Mulette perlière !

Lors d’un temps de pêche puis en salle, partez à la découverte de ces richesses.

Dès 6 ans. .

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

