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Atelier floral pour la fête des mères, animé par Nadine, bénévole de la médiathèque, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Atelier floral pour la fête des mères, animé par Nadine, bénévole de la médiathèque, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : Rue Guy Velay, Athis-de-l'Orne

Ville : 61430 Athis-Val-de-Rouvre

Département : Orne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription de préférence

Atelier floral pour la fête des mères, animé par Nadine, bénévole de la médiathèque Mercredi 27 mai, 10h00 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T11:00:00+02:00

Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
Venez créer cette composition avec Nadine, bénévole. Matériel à apporter : une boîte de gâteaux, une mousse mouillée avec un plastique, fleurs au choix, feuillage, dentelle, ruban, cœurs

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