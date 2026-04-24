Atelier floral pour la fête des mères, animé par Nadine, bénévole de la médiathèque, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Atelier floral pour la fête des mères, animé par Nadine, bénévole de la médiathèque Mercredi 27 mai, 10h00 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T11:00:00+02:00

Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]

Venez créer cette composition avec Nadine, bénévole. Matériel à apporter : une boîte de gâteaux, une mousse mouillée avec un plastique, fleurs au choix, feuillage, dentelle, ruban, cœurs