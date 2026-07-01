Bardcore Tea Party, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Bardcore Tea Party Dimanche 23 août, 15h00 Théâtre de l’Orangerie

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T15:00:00+02:00 – 2026-08-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T15:00:00+02:00 – 2026-08-23T18:00:00+02:00

Hits, Mandolines, Scones & Fun

Dresscode Médiévalcore encouragé !

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Thé dansant

DR