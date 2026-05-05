Saint-Valérien

Barolo Soul’O Compagnie Barolosolo Les Ricochets en territoire

Etang des Rulières Saint-Valérien Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:30:00

fin : 2026-07-14 19:25:00

Date(s) :

2026-07-14

31ème édition du Festival des Arts de la rue, proposé par la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

Sous un kiosque plein de surprises, un musicien-acrobate propose son concert quand la pluie s’invite.… Alors tout se décale et s’emballe…

Le voilà entraîné dans un combat physique, métaphysique et en musique, avant d’être projeté dans une autre dimension, complètement trempé.

Tout devient poétique, aquatique mais surtout très comique !

Un spectacle au plus près de la pluie qui tombe comme on tombe sous le charme !

Genre spectacle clownesque et musical

Durée 55 mn

Tout public

Bar et restauration sur place à l’issue du spectacle

La soirée continue avec la Mairie de Saint-Valérien (https://saintvalerien85.fr/) .

Etang des Rulières Saint-Valérien 85570 Vendée Pays de la Loire

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English :

31st edition of the Festival des Arts de la rue, proposed by the Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

L’événement Barolo Soul’O Compagnie Barolosolo Les Ricochets en territoire Saint-Valérien a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin