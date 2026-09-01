Barrou, le quartier domestique et artisanal gallo romain du moulin à vent Barrou
samedi 19 septembre 2026 · Barrou
Informations pratiques
Barrou
Barrou, le quartier domestique et artisanal gallo romain du moulin à vent
Barrou Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Conférence présentée par Mme Catherine Louboutin conservatrice générale du patrimoine, honoraires, ancienne directrice du musée de Préhistoire du Grand-Pressigny,
sur les fouilles au moulin à vent un quartier de l’agglomération secondaire antique.
Conférence présentée par Mme Catherine Louboutin conservatrice générale du patrimoine, honoraires, ancienne directrice du musée de Préhistoire du Grand-Pressigny,
sur les fouilles au moulin à vent un quartier de l’agglomération secondaire antique. .
Barrou 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 68 62 69
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English :
Lecture presented by Ms. Catherine Louboutin, Honorary General Curator of Heritage and former director of the Grand-Pressigny Museum of Prehistory,
on the excavations at the windmill, a neighborhood of the ancient secondary settlement.
L’événement Barrou, le quartier domestique et artisanal gallo romain du moulin à vent Barrou a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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