Broquiès

Base de Canoë de Broquiès Concert La Chose

Broquiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez écouter du Rap Manouche à la base de Canoë de Broquiès

Le groupe La Chose, groupe de Rap Manouche se produit à la Base de Canoë de Broquiès le vendredi 14 août !

Habitué des scènes millavoises et qui s’exporte bien plus loin, le duo mélange musique acoustique et électro pour habiller des textes incisifs ou poétiques, parfois dans un style reggae, dub ou hip-hop.

Restauration sur place, concert gratuit.

Sans réservation .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 88 96 69 08

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English :

Come and listen to Gypsy Rap at the Broquiès Canoe Base

L’événement Base de Canoë de Broquiès Concert La Chose Broquiès a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)