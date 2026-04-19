Broquiès

Base de Canoë de Broquiès Los Gozzos

Broquiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Venez écouter de l’électro Cumbia à la base de Canoë de Broquiès

Le groupe Los Gozzos, groupe d’Electro Cumbia se produit à la Base de Canoë de Broquiès le vendredi 26 août !

groupe franco-americain-mexicain et colombien un melange de culture sur la cumbia, rock , blues et alternative

Restauration sur place, concert gratuit.

Sans réservation .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 88 96 69 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and listen to electro Cumbia at the Broquiès canoe base

L’événement Base de Canoë de Broquiès Los Gozzos Broquiès a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)