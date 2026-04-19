Base de Canoë de Broquiès Los Gozzos Broquiès
Base de Canoë de Broquiès Los Gozzos Broquiès mercredi 26 août 2026.
Broquiès
Base de Canoë de Broquiès Los Gozzos
Broquiès Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Venez écouter de l’électro Cumbia à la base de Canoë de Broquiès
Le groupe Los Gozzos, groupe d’Electro Cumbia se produit à la Base de Canoë de Broquiès le vendredi 26 août !
groupe franco-americain-mexicain et colombien un melange de culture sur la cumbia, rock , blues et alternative
Restauration sur place, concert gratuit.
Sans réservation .
Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 88 96 69 08
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English :
Come and listen to electro Cumbia at the Broquiès canoe base
L’événement Base de Canoë de Broquiès Los Gozzos Broquiès a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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