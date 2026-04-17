Broquiès

Base de Canoë de Broquiès Concert Balla Bangoura

Broquiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez écouter du Reggae à la base de Canoë de Broquiès

Le groupe Balla Bangoura, groupe de musique Affro se produit à la Base de Canoë de Broquiès le 31 juillet !

Balla Bangoura nous embarque dans un show ardent aux sonorités Afro Mandingues. Issu d’une famille de griots entre la Guinée et le Sénégal, il fait vibrer la scène avec sa Kora, accompagnée de guitare, basse, batterie et percussions. Ses chansons racontent son parcours depuis la Casamance, les rencontres et les amitiés tissées loin de chez lui. Sa musique enflamme les cœurs et fait danser les corps. Balla mêle rythmes traditionnels africains et influences modernes dans une fusion pleine d’énergie.

Restauration sur place, concert gratuit.

Sans réservation .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 88 96 69 08

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English :

Come and listen to Reggae at the Broquiès Canoe Base

L’événement Base de Canoë de Broquiès Concert Balla Bangoura Broquiès a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)