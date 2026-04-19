Broquiès

Base de Canoë de Broquiès Concert Red Rambal

Broquiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez écouter du rock festif à la base de Canoë de Broquiès

Le groupe Red rambal, groupe de rock festif se produit à la Base de Canoë de Broquiès le vendredi 7 août !

Red Rambal est un groupe originaire de l’Aveyron, spécialisé dans le rockabilly et le rock festif. Leur musique énergique et leurs performances scéniques dynamiques font d’eux des incontournables de la scène rock régionale. Préparez-vous à une soirée endiablée pour clôturer cette série de concerts estivaux.

Restauration sur place, concert gratuit.

Sans réservation .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 88 96 69 08

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English :

Come and listen to festive rock at the Broquiès canoe base

L’événement Base de Canoë de Broquiès Concert Red Rambal Broquiès a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)