Broquiès

Base de Canoë de Broquiès Concert Balaphonik

Broquiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez écouter du One man band world fusion à la base de Canoë de Broquiès

Le groupe Balaphonik, groupe de One man band world fusion se produit à la Base de Canoë de Broquiès le vendredi 24 juillet !

Balaphonik est le projet solo d’Alexandre Scalisi, multi-instrumentiste passionné. À l’aide d’instruments traditionnels comme le balafon, le didgeridoo et la vielle à roue, combinés à des machines, il crée en live une musique fusionnant dub, reggae, électro et hip-hop. Son spectacle est une véritable mixtape vivante, mêlant improvisation et rythmes du monde entier.

Restauration sur place, concert gratuit.

Sans réservation .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 88 96 69 08

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English :

Come and listen to One man band world fusion at the Broquiès canoe base

L’événement Base de Canoë de Broquiès Concert Balaphonik Broquiès a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)