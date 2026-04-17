Base de Canoë de Broquiès Concert Balaphonik Broquiès
Base de Canoë de Broquiès Concert Balaphonik Broquiès vendredi 24 juillet 2026.
Broquiès
Base de Canoë de Broquiès Concert Balaphonik
Broquiès Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez écouter du One man band world fusion à la base de Canoë de Broquiès
Le groupe Balaphonik, groupe de One man band world fusion se produit à la Base de Canoë de Broquiès le vendredi 24 juillet !
Balaphonik est le projet solo d’Alexandre Scalisi, multi-instrumentiste passionné. À l’aide d’instruments traditionnels comme le balafon, le didgeridoo et la vielle à roue, combinés à des machines, il crée en live une musique fusionnant dub, reggae, électro et hip-hop. Son spectacle est une véritable mixtape vivante, mêlant improvisation et rythmes du monde entier.
Restauration sur place, concert gratuit.
Sans réservation .
Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 88 96 69 08
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English :
Come and listen to One man band world fusion at the Broquiès canoe base
L’événement Base de Canoë de Broquiès Concert Balaphonik Broquiès a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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